На станции метро «Пушкинская» высадили пассажиров из-за бесхозной сумки

На "Пушкинской" высадили пассажиров из-за бесхозной сумки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пассажиров поезда в метрополитене Петербурга высадили на станции «Пушкинская» из-за бесхозного предмета. На месте тут же образовалась большая толпа. Угодил в час пик и сотрудник «Комсомолки». По его словам, пассажиры стали нервничать. Не все понимали, в чем проблема. Однако освободившийся поезд вскоре уехал. Правда, на смену ему прибыл уже заполненный «коллега».

- Затор по времени был совсем небольшой, просто народа скопилось много, в новый поезд еле залезли, кто попытался, - сообщил очевидец.

В метрополитене Северной столицы подтвердили факт инцидента.

- Обнаружили бесхозный предмет в вагоне. Высадили пассажиров, они поехали на следующем поезде. На график движения составов это никак не повлияло, - отметили в пресс-службе городской подземки.