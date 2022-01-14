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Авто14 января 2022 17:05

Нарушителей парковки во дворах оштрафовали на 700 тысяч рублей с начала года в Петербурге

Некоторые автолюбители попадаются не в первый раз
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Любителей парковать авто на газонах продолжают активно штрафовать в Петербурге. Фото: ГАТИ Петербурга

Любителей парковать авто на газонах продолжают активно штрафовать в Петербурге. Фото: ГАТИ Петербурга

С начала года в Петербурге успели активно штрафуют горе-водителей, которые неправильно паркуются во дворах. Казну города они обогатили почти на 700 тысяч рублей за две недели. Речь, о тех, кто бросает свою «ласточку» на газонах, перед входом в парадную, на тротуарах и впритык с мусорными контейнерами. Некоторые нарушители попадаются не в первый раз, сотрудники государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) уже заимели «любимчиков».

- В 2021 году за нарушение правил парковки во дворах мы уже начислили штрафов на общую сумму 687 тысяч рублей. В прошлом году мы начислили штрафов почти на 10,5 миллиона, - рассказывают в группе ГАТИ во «Вконтакте».

К слову, за всю зиму в инспекции выписали штрафы на 22 млн рублей в отношении газовых, теплоэнергетических и других предприятий, которые ленились убирать снег на своих территориях.

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