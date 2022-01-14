Пьяная жена с топором гоняла мужа по дому в Ленобласти

Топор едва не разрушил семейные отношения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские Кировского района Ленобласти спасли 50-летнего мужчину от его собственной супруги, которая оказалась крайне страшна во хмелю. Выпив лишнего, женщина схватилась за топор.

- По телефону «02» поступило сообщение от жителя поселка Мга, который заявил, что по улице Колпинская его жена буянит с топором, - отмечает источник «КП-Петербург».

Сам мужчина не стал испытывать судьбу и спрятался от жены в ожидании полиции. Учитывая, что в семье есть ребенок, на место срочно выехал наряд полиции. Но к моменту их прибытия, супруги уже успели помириться. По счастью, никто не пострадал и топор кровью обагрен не был.

Муж отказался писать заявление на жену. Тем не менее, по факту произошедшего сейчас проводится проверка. Материалы переданы участковому оперуполномоченному.