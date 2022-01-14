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Общество14 января 2022 17:23

Восьми тысячам жителей Петербурга выплатили долги по зарплате за 2021 год

Сумма долгов немалая – около 900 млн рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Прокуратура помогла получить долги по зарплате восьми тысячам петербуржцев.

Прокуратура помогла получить долги по зарплате восьми тысячам петербуржцев.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Петербурга помогла получить долги по зарплате восьми тысячам горожан. Это ни много ни мало около 900 млн рублей. Статистикой работы ведомства за 2021 год поделился прокурор Северной столицы Виктор Мельник на торжественном собрании в Таврическом дворце. Всего уполномоченные сотрудники рассмотрели более 150 тысяч всевозможных обращений от жителей Петербурга. Отдельный акцент в надзорном ведомстве сделали на помощь дольщикам.

- Благодаря совместным усилиям прокуратуры и органов городской власти в сфере долевого строительства увеличились темпы ввода в эксплуатацию проблемных объектов. Это позволило восстановить права более 5,5 тысячи дольщиков, - отмечают в пресс-службе Смольного.

В непростой пандемийный год в прокуратуре не забыли и про права предпринимателей. Ведомство добилось, чтобы перед бизнесменами погасили задолженность в 250 млн рублей, это недостача по исполненным госконтрактам.