«Теплосеть» пообещала возместить ущерб от фонтана кипятка, атаковавшего окна жителей Пушкинской улицы

Фонтан кипятка, стучащий в окна, разбудил жителей дома на Пушкинской улице в Петербурге.

«Теплосеть» пообещала возместить ущерб от горячего гейзера, который атаковал окна жителей дома №1 на Пушкинской улице в Петербурга. В соцсетях очевидцы жаловались, что из-за прорыва трубы мощный фонтан бил даже по стеклам пятого этажа. Как писали местные жители, вода ударяла по окнам в вперемешку с щебнем и кусками земли.

- Специалисты «Теплосети» уже заканчивают ремонт у дома. Рабочие демонтировали более двух метро ненадежного трубопровода, идет сварка. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб местным жителям возместят, - заверили «Комсомолке» в пресс-службе предприятия.

Добавим, что сеть теплосеть приведут в порядок к 21:00 пятницы, 14 января. Жители дома не останутся без горячей воды и отопления на ночь.

ОБНОВЛЕНИЕ:

В 19:30 специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с опережением нормативного срока завершили ремонтные работы на трубопроводе у дома. Если в квартирах нет тепла, то это уже вина управляющей компании.

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