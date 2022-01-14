Отец грозил зарезать троих детей и жену в квартире на Васильевском острове

Пьяный петербуржец грозил перерезать всю семью. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители одного из домов на Васильевском острове сообщили в полицию, что один из соседей грозит перерезать всю семью. Крики скандала и детского плача, доносившиеся из квартиры, где живут супруги с тремя маленькими детьми, пугали еще больше.

- В полицию поступило заявление, что в квартире соседей шум, крики, удары о стену, плачет ребенок. Во время разговора слышно было, как мужчина кричал, что всех зарежет, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Чуть позже в полицию позвонила сама женщина. Она успела попросить вызвать полицию и скорую помощь, после чего начала скандалить с мужем и бросила трубку. Обратные звонки дежурного не прошли – было занято.

На указанный адрес был выслан наряд полиции. Результат проверки на данный момент неизвестен.