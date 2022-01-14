Беглов поздравил Тамару Москвину с успехом фигуристов из Петербурга на чемпионате Европы

Беглов отправил поздравительное письмо Тамаре Москвиной в связи с успехом ее фигуристов на чемпионате Европы в Эстонии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Александр Беглов поздравил Тамару Москвину с успехом петербургских фигуристов на чемпионате Европы в Таллине. Напомним, пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова стала триумфаторам турнира, выиграв его да еще и установив мировой рекорд в короткой программе. Другие ученики Москвиной, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, заняли третье место.

Градоначальник адресовал теплые слова прежде всего в адрес именитого тренера.

- Триумф ваших подопечных является результатом колоссального труда, спортивного характера и воли к победе. В их успехах есть огромная ваша заслуга. Вы вкладываете в тренерскую работу душу и сердце, воспитываете настоящих чемпионов, - отметил Александр Беглов.

Добавим, что далее петербургских фигуристов ждет участие в Олимпиаде в Пекине. Мишина и Галлямов завоевали путевку на турнир еще до чемпионата Европы, выиграв российское первенство.