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Происшествия14 января 2022 18:19

Сотрудника транспортной полиции из Петербурга заподозрили в педофилии

В МВД проводят проверку, мужчину могут уволить в ближайшее время
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге транспортного полицейского заподозрили в педофилии.

В Петербурге транспортного полицейского заподозрили в педофилии.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудника транспортной полиции из Петербурга задержали по делу о педофилии. Мужчину подозревают в нездоровой любви к школьнице в период с 2013 по 2017 годы, когда он еще не служил в органах. Только сейчас девушка рассказала о пережитом насилии. В транспортном управлении МВД России по Северо-Западному федеральному округу сообщили «Комсомолке», что проводят служебную проверку по факту происшествия.

- Мужчина поступил на службу в органы внутренних дел в январе 2021 года. Противоправные действия в отношении несовершеннолетней он совершил с 2013 по 2017 годы. При подтверждении вины сотрудника уволят. Он понесет наказание по закону, - отметили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО в разговоре с «КП-Петербург».

От следственного комитета пока не поступало официальной информации о задержании полицейского.