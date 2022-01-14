Сотрудника транспортной полиции из Петербурга заподозрили в педофилии

В Петербурге транспортного полицейского заподозрили в педофилии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудника транспортной полиции из Петербурга задержали по делу о педофилии. Мужчину подозревают в нездоровой любви к школьнице в период с 2013 по 2017 годы, когда он еще не служил в органах. Только сейчас девушка рассказала о пережитом насилии. В транспортном управлении МВД России по Северо-Западному федеральному округу сообщили «Комсомолке», что проводят служебную проверку по факту происшествия.

- Мужчина поступил на службу в органы внутренних дел в январе 2021 года. Противоправные действия в отношении несовершеннолетней он совершил с 2013 по 2017 годы. При подтверждении вины сотрудника уволят. Он понесет наказание по закону, - отметили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО в разговоре с «КП-Петербург».

От следственного комитета пока не поступало официальной информации о задержании полицейского.