В Петербурге может появится специальный центр для реабилитации детей-наркоманов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Петербурге наркотики начинают употреблять с 12 лет. Такой тезис прозвучал на совещании с представителями центров лечения и профилактики наркомании среди несовершеннолетних в Петербурге. В беседе приняла участие и уполномоченный по правам ребенка в Северной столице Анна Митянина. По словам чиновницы, сейчас каждый пятый из впервые зарегистрированных наркоманов – моложе 20 лет.

Детский омбудсмен предложила создать для подростков, принимавших запрещенные вещества, специальный медицинский центр. Анна Митянина объясняет это тем, что в социальных учреждениях с юными наркоманами попросту не справляются.

- Считаю необходимым, чтобы дети, единожды или регулярно употребляющие наркотики, направлялись в специализированное городское учреждение здравоохранения с мультидисциплинарным подходом на комплексную реабилитацию, - пишет Анна Митянина на своей рабочей странице во «Вконтакте».

Добавим, что детский омбудсмен уже озвучила свою идею губернатору Александру Беглову.