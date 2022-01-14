«Зенит» остался без трех ключевых футболистов на первом тренировочном сборе

"Зенит" начал первый тренировочный сбор в Дубае. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» остался без трех ключевых игроков на первом тренировочном сборе в Дубае. Речь о ранее травмированных Малкоме, Венделе и Азмуне. Первый футболист пока не еще не работает с командой. Вендел уже тренируется индивидуально, Азмун должен подключиться к коллеге в ближайшее время. Об этом рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. По словам наставника зенитовцев, на первом сборе все сосредоточены на улучшении функционального состояния, игровая практика будет позже.

Отдельно Семак прокомментировал приезд новичка, забивного форварда Ивана Сергеева из «Крыльев Советов», которого называют заменой Артему Дзюбе, поскольку тот потерял место в стартовом составе, да и контракт с клубом у него закончится летом. По мнению тренера, команде очень необходима ротация состава, потому что впереди много матчей, в том числе в еврокубке.

- Иван довольно квалифицированный футболист с российским паспортом. Финансовая составляющая также сыграла важную роль – для клуба этот трансфер был выгоден, если сравнивать его с другими российскими атакующими игроками. Это очень большой плюс для нас, и я очень надеюсь на то, что Ваня нам поможет, - цитируют Семака в пресс-службе «Зенита».