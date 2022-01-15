Фонтан «Рождение Афродиты» в саду Сан-Гали запустят к лету

В Петербурге установят копию фонтана "Рождение Афродиты" в саду Сан-Гали. Фото: КГИОП

В Петербурге в мае запустят фонтан «Рождения Афродиты» в саду Сан-Гали. ГАТИ выдала разрешение на соответствующие земляные работы, их должны закончить к лету 2022 года. В комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) рассказывают, что на историческое место вернут копию скульптуры. Дело в том, что каноничные Афродита и купидоны находятся в аварийном состоянии, им противопоказано нахождение на открытом воздухе.

- Причиной разрушения фонтана стали химические процессы – медь при увлажнении разрушает чугун. После реставрации фонтанную скульптуру надлежаще хранят в вестибюле объекта культурного наследия «Министерство народного просвещения» на площади Ломоносова, 1, где располагается КГИОП, - отмечают в пресс-службе комитета Смольного.

Добавим, что после установки фонтана на участке восстановят все благоустройство. Полностью завершить все «прихорашивания» планируют к концу октября. Чаша фонтана будет состоять из гранитных плит.