В Петербурге водитель «Фольксвагена» устроил массовое ДТП и сломал себе ключицу

В Петербурге "Фольксваген" повернул не в то время, не в том месте и устроил массовое ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

На среднем проспекте В.О. в Петербурге водитель «Фольксвагена» устроил массовое ДТП при попытке повернуть на другую улицу, при этом не перестроившись в крайнюю полосу дороги. Фотографии с места происшествия опубликовал «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». Авария произошла в 21:20 в пятницу, 14 января. Горе-водитель столкнулся с попутной «Тойотой», которая отлетела в припаркованную иномарку.

Досталось и припаркованному авто. Фото: vk.com/dorinspb

- Пострадали три автомобиля. Водитель «Фольксвагена» проигнорировал пункт 8.5 ПДД. В итоге сам водитель уехал в больницу с переломом ключицы, - пишет «Дорожный инспектор».

Водителя "Фольксвагена" госпитализировали в больницу. Фото: vk.com/dorinspb

Медики оценивают состояние здоровья пострадавшего водителя как средней тяжести. Другие участники аварии целы и невредимы, не считая побитых машин. ГИБДД проводит проверку по факту происшествия.