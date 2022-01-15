Теплую погоду со снегом и порывистым ветром обещают 15 января в Санкт-Петербурге

Погода в субботу в Санкт-Петербурге будет облачной и с порывистым ветром. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в субботу, 15 января, в Санкт-Петербурге обещает быть теплой и облачной. Об этом сообщил ведущий синоптик Центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По информации специалиста, город оказался на границе облачного циклона, который почти ушел на восток, и гребня высокого атмосферного давления, что надвигается на Северную столицу с запада. Гололедицы в субботу, увы, не избежать.

- Ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит около 0 градусов, по области от -4 до +1. Порывы северо-западного ветра 5-10 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и составит 755 мм ртутного столба, что ниже нормы, - отмечает Михаил Леус.

Что касается погоды на воскресенье, то в ночь на 16 января в Северной столице похолодает до минус 6 градусов. Однако днем все равно вернется оттепель.

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