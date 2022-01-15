Пенсионерка из Петербурга перевела лжебанкирам более 4 млн рублей

В Петербурге мошенник выманил более 4 млн рублей у 75-летней пенсионерки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Красносельском районе Северной столицы пенсионерка перевела мошенникам более 4,1 млн рублей. О крупной сумме потерянных сбережений 75-летней женщины рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Раздосадованная пенсионерка призналась, что лишилась миллионов под Новый год. В период с 16 по 18 декабря бабушке звонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка. В общем, схема «развода» классическая.

- Злоумышленник предложил обеспечить безопасность денежных средств пострадавшей женщины. Он убедил ее перевести деньги через банкомат ан указанные им счета, - отметили в Главке.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы. Но вряд ли пенсионерка сможет в ближайшее время вернуть скопленные 4 155 000 рублей.