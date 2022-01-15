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Происшествия15 января 2022 6:52

Полиция нагрянула к пяти сотням мигрантов, проживающих в поселках под Петербургом

Семерых доставили в отделы МВД за нарушения закона
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Под Петербургом прошли масштабные рейды к мигрантам. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Под Петербургом прошли масштабные рейды к мигрантам. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция при поддержке Росгвардии нагрянула с рейдом к мигрантам, проживающих в поселках в Кингисеппском районе Ленобласти. Стражи порядка проверили более 500 иностранцев, компактно проживающих в общежитиях и бытовках. Бунтовал среди мигрантов только один, мужчина отказался повиноваться полиции, за что его задержали и привлекли по «административке». В отдел МВД в итоге доставили семерых, чье нахождение в России было незаконным.

- Нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ, за игнорирование правил въезда в РФ либо режима пребывания в стране, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как добавляют в полиции, они уже не в первый раз посещают общежития мигрантов под Кингисеппом. Иностранцы сосредоточены там в трех местах – поселках Котельский и Вистино, а также в деревне Слободка.