Каждый третий житель Петербурга признался в любви к вечеринкам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Каждый третий житель Петербурга любит бывать на вечеринках или устраивать их самостоятельно. Об этом говорится в исследовании сервисов «Ситимобил» и «Ситидрайв». В компаниях опросили 1,2 тысячи жителей Северной столицы и других крупных регионов России. Около 25% участников исследования готовы тусоваться, даже если на следующий день нужно пойти на работу.

В основном, горожане любят посиделки с друзьями и близкими – преимущественно домашние. 21% среди опрошенных предпочитает встретиться в нешумных барах и ресторанах. А вот каждый десятый петербуржец готов веселиться в клубе.

- Более половины (52%) жителей Санкт-Петербурга считают, что праздник или вечеринки можно устраивать и без повода – достаточно лишь праздничного настроения, - пишут создатели исследования.

Что касается прошедших новогодних праздников, то половина из опрошенных горожан обычно выбирались из дома всего лишь пару раз, чтобы встретиться с друзьями, либо повеселиться другим досугом.