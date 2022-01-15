В Петербурге пьяный водитель-именинник вылетел на трамвайные пути и перевернулся

В Петербурге пьяный водитель "Лады" сделал "сальто" на трамвайные пути в свой день рождения. Фото: vk.com/dorinspb

В Петербурге пьяный водитель «Лады» вылетел на трамвайные пути. Машина взлетела на сугробе и опрокинулась на крышу. Все произошло в 1:50 у дома №287 на проспекте Обуховской обороны. Мужчина хотел по-тихому эвакуировать свою разбитую «ласточку», но его остановили сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия. Оказалось, что водитель пьяный из-за своего дня рождения.

Мужчина признал вину и уже считает этот день рождения худшим в своей жизни. Фото: vk.com/dorinspb

- В разговоре 30-летний мужчина пояснил, что 15 января у него день рождения, но начал праздновать его заранее. «Плохая примета, как выяснилось», – сказал он, – пишет подробности истории «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». – Надул 0,639 мг/л. Сам не пострадал.

Автомобилю потребуется дорогой ремонт. Фото: vk.com/dorinspb

Теперь водителю грозит лишение прав на вождение на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей. День рождения, похоже, испорчен.