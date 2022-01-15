На севере Петербурга прошли рейды по проверке QR-кодов в магазинах и общепите

В Выборгском районе Петербурга состоялись рейды по проверке правил по коронавирусу в магазинах и общепите. Фото: vk.com/kvzpb_official

В Выборгском районе Петербурга прошли рейды по проверке QR-кодов в непродовольственных магазинах и общепите. Инспекторы комитета по вопросам правопорядка и безопасности наведались в заведения на улице Симонова и проспекте Энгельса. Сотрудники Смольного проконтролировали, насколько безопасно в магазинах с санитарной точки зрения. По крайней мере маски при инспекторах все носили.

- Подобные проверки продолжатся в ежедневном режиме. В дневное время инспекторы выясняют, есть ли наличие QR-кода, средств индивидуальной защиты и соблюдаются ли другие антиковидные меры, - передает пресс-служба профильного комитета Смольного на своей странице во «Вконтакте».

Инспекторы добавляют, что отдельное внимание уделяется тому, чтобы проследить, работают ли увеселительные заведения после 23:00, что запрещено в городе из-за коронавируса.

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