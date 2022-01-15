Над Кронштадтом заметили северное сияние в ночь с 14 на 15 января

Петербуржцы сфотографировали северное сияние над Кронштадтом. Фото: instagram.com/lady_noname

Жители Санкт-Петербурга заметили северное сияние над Кронштадтом в ночь с 14 на 15 января. Несмотря на зимнюю оттепель, охотники за природной красотой вышли на лед в районе 1-го Северного форта и достали фотоаппараты. Погода очевидцев не подвела – небо было почти что ясное.

Почти чистое небо помогло насладиться северным сиянием. Фото: instagram.com/_topotkotov

- Иногда даже не верилось, что у нас так бывает. Но да, у нас так бывает, и чем ближе к солнечному максимуму – тем будет веселее и интереснее охота за сиянием в Санкт-Петербурге и Ленобласти, - пишет очевидица Екатерина Стрельникова в Telegram-канале «Астро Фото Болото».

Охотница за северным сиянием добавляет, что она окликнула рыбаков, чтобы и они посмотрели на чудо природы, но те больше интересовались ловлей корюшки и других созданий.