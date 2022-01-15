Беглов поздравил петербургских следователей с 11-м днем рождением Следкома. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

СК раскрыл более 190 преступлений в Санкт-Петербурге за 2021 год. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, поздравляя сотрудников органов с днем образования Следственного комитета РФ, произошедшем 15 января 2011 года. Как сообщил градоначальник, следователи отлично работают в Северной столице, поскольку показатель раскрываемости преступлений в городе один из самых высоких в России.

Всего за минувший год в Санкт-Петербурге предварительно расследовали больше 300 преступлений, 74 из которых являются тяжкими и особо тяжкими.

- В этот день мы чествуем решительных и мужественных людей. Сотрудники СК расследуют наиболее сложные уголовные дела, получившие широкий общественный резонанс, бдительно защищают законные права и свободы наших сограждан, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

К слову, город ежегодно выделяет деньги на ремонт и реконструкцию зданий, принадлежащих ГСУ СК РФ по Петербургу. Из последних новостей – на Крестовском острове открыли пансионат воспитанниц Следкома.