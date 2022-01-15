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Общество15 января 2022 9:32

Минкультуры потребовало убрать бесплатный туалет на Дворцовой площади

«Водоканал» долго не думал и увез уборную
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
С Дворцовой площади в Петербурге убрали бесплатный туалет "Водоканала".

С Дворцовой площади в Петербурге убрали бесплатный туалет "Водоканала".

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Министерство культуры потребовало убрать бесплатный туалет на Дворцовой площади. Об этом «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе городского «Водоканала». Очевидно, что федеральные власти не довольны уборной, которая на территории объекта культурного наследия – Эрмитажа. Посетителям Дворцовой теперь придется искать другие выходы справить нужду.

- решение демонтировать туалет связано с позицией Минкультуры, предприятию выдали соответствующее предписание нашему. Именно поэтому туалета на месте больше нет, - сообщили «Комсомолке» в «Водоканале», уточнив, что пока неизвестно, куда переедет уборная.

Добавим, что с 1 января 2022 года все общественные туалеты в Северной столице стали бесплатные, это около 650 кабинок.