Минкультуры потребовало убрать бесплатный туалет на Дворцовой площади

С Дворцовой площади в Петербурге убрали бесплатный туалет "Водоканала". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Министерство культуры потребовало убрать бесплатный туалет на Дворцовой площади. Об этом «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе городского «Водоканала». Очевидно, что федеральные власти не довольны уборной, которая на территории объекта культурного наследия – Эрмитажа. Посетителям Дворцовой теперь придется искать другие выходы справить нужду.

- решение демонтировать туалет связано с позицией Минкультуры, предприятию выдали соответствующее предписание нашему. Именно поэтому туалета на месте больше нет, - сообщили «Комсомолке» в «Водоканале», уточнив, что пока неизвестно, куда переедет уборная.

Добавим, что с 1 января 2022 года все общественные туалеты в Северной столице стали бесплатные, это около 650 кабинок.