В Петербурге задержали жителя Узбекистана, просившего интимные фото у школьниц

В Петербурге мигрант домогался до двух 13-летних школьниц. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге полиция задержала 24-летнего гражданина Узбекистана, который домогался до юных школьниц через соцсеть «Вконтакте». В МВД поступили два заявления от обеспокоенных родителей, которые узнали, что их дочерям пишет извращенец с просьбой прислать интимные фотографии. Нездоровую переписку молодой человек вел с декабря до момента задержания. Пока что в отношении жителя Узбекистана составили административный протокол за нарушение миграционного законодательства.

- Молодой человек сказал, что прибыл в Петербург в марте 2020 года, для заработков. Он имеет временную регистрацию в доме на Октябрьской набережной. Только вот ее срок действия закончился в мае 2021 года, - сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Добавим, что в отношении мигранта планируют возбудить уголовное дело.