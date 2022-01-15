На коменданта общежития Военмеха в Петербурге завели уголовное дело за взятки

Уголовное дело возбудили в отношении коменданта общежития Военмеха в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

На коменданта общежития БГТУ «Военмех» имени Устинова завели уголовное дело о взяточничестве. Как сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах, сумма накопилась немаленькая – почти 500 тысяч рублей за три года. По версии следствия, 65-летний Борис Дзаги предлагал за деньги вселить студентов в хорошие комнаты и по возможности улучшить условия проживания. Речь об общежитии вуза на Измайловском проспекте.

- Взятки комендант получал на банковские карты, оформленные на его имя. С 30 апреля 2018 года по 29 июня 2020 года ему перевели не менее 161 тысячи рублей, с 1 августа 2018-го по 27 апреля 2021-го – не менее 312 тысяч, - отметил источник «Комсомолки».

Ранее в отношении Бориса Дзаги уже возбуждали уголовное дело за взяточничество, с декабря 2021 года он сидит под домашним арестом. Новые случая незаконного обогащения могут добавить ему пару лет колонии. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.