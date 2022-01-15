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Происшествия15 января 2022 10:59

МЧС предупреждает о сильном ветре 16 января в Петербурге

Порывы стихии достигнут 15 метров в секунду
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сильный ветер обещают в воскресенье, 16 января, в Петербурге.

Сильный ветер обещают в воскресенье, 16 января, в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильный ветер будет в Петербурге в грядущее воскресенье, 16 января. Об этом поспешили предупредить в МЧС. Спасатели просят горожан следить за причудами стихии и обходить шаткие конструкции.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 16 января в Петербурге ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Добавим, что в ночь с 15 на 16 января температура в Северной столице упадет до минус 6 градусов. Правда, днем в городе будет вновь оттепель, около нуля градусов. Гололеда, увы, опять не избежать.

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