Инженера технадзора из Петербурга задержали по подозрению в коммерческом подкупе

Инженер "СПб Ренновация" попался на коммерческом подкупе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Инженера «СПб Ренновация» задержали по подозрению в коммерческом подкупе. По версии следствия, Рустам Фаттахов предложил компанию-подрядчику «Базис Проф» закрыть глаза на некоторые недочеты при строительстве объекта на юго-западе Петербурга и спокойно одобрить работы без каких-либо проверок. За свою услугу мужчина попросил 490 тысяч рублей. Подробности истории «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Деньги задержанный 45-летний мужчина получал с начала 2021 года. Он ведущий инженер в технадзоре. Задержали его 13 января. Уголовное дело возбудили по соответствующей статье УК РФ. Поймали мужчину на том самом объекте строительства, участке 7 на 2-й Комсомольской улице, - отметил источник «Комсомолки».

Как добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, мужчине вручили подписку о невыезде. Ведется следствие. Инженеру грозит от 5 до 9 лет лишения свободы.

Чуть позже в редакцию «Комсомолки» постучались из самой организации «СПб Ренновация». Там рассказали, что произошедшее – совместная операция предприятия и полиции. Инженер этого не раскусил.

- Специалисты службы безопасности проводят регулярные мероприятия по предотвращению незаконных действий. Особое внимание при этом уделяется направлениям, связанным с обеспечением качества строительства, так как они имеют критическое значение в работе девелопера, - отметили в пресс-службе «СПб Ренновация».