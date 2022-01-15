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Происшествия15 января 2022 11:10

Инженера технадзора из Петербурга задержали по подозрению в коммерческом подкупе

Мужчина попросил 500 тысяч рублей за закрытие глаз на недочеты при строительстве
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Инженер "СПб Ренновация" попался на коммерческом подкупе.

Инженер "СПб Ренновация" попался на коммерческом подкупе.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Инженера «СПб Ренновация» задержали по подозрению в коммерческом подкупе. По версии следствия, Рустам Фаттахов предложил компанию-подрядчику «Базис Проф» закрыть глаза на некоторые недочеты при строительстве объекта на юго-западе Петербурга и спокойно одобрить работы без каких-либо проверок. За свою услугу мужчина попросил 490 тысяч рублей. Подробности истории «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Деньги задержанный 45-летний мужчина получал с начала 2021 года. Он ведущий инженер в технадзоре. Задержали его 13 января. Уголовное дело возбудили по соответствующей статье УК РФ. Поймали мужчину на том самом объекте строительства, участке 7 на 2-й Комсомольской улице, - отметил источник «Комсомолки».

Как добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, мужчине вручили подписку о невыезде. Ведется следствие. Инженеру грозит от 5 до 9 лет лишения свободы.

Чуть позже в редакцию «Комсомолки» постучались из самой организации «СПб Ренновация». Там рассказали, что произошедшее – совместная операция предприятия и полиции. Инженер этого не раскусил.

- Специалисты службы безопасности проводят регулярные мероприятия по предотвращению незаконных действий. Особое внимание при этом уделяется направлениям, связанным с обеспечением качества строительства, так как они имеют критическое значение в работе девелопера, - отметили в пресс-службе «СПб Ренновация».