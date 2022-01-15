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Происшествия15 января 2022 12:46

Рабочий погиб на стройке Дворца танца Эйфмана на территории «Тучкова буяна»

СК возбудил уголовное дело
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мигрант погиб по время строительных работ на будущем Дворце танцев Эйфмана в Петербурге.

Мигрант погиб по время строительных работ на будущем Дворце танцев Эйфмана в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рабочий погиб на стройке Дворца танца Бориса Эйфмана на территории будущего парка «Тучкова буяна». Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах. Погибший оказался 37-летним уроженцем Узбекистана. По предварительным данным, мужчина упал с высоты. Спасти его не удалось. В ГСУ СК РФ по Петербургу рассказали «КП», что по факту происшествия возбудили уголовное дело.

- Статья 216 УК РФ, «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», - уточнили «КП-Петербург» следователи.

Сотрудники Следкома устанавливают причастных к трагической смерти рабочего. Виновнику может грозить до пяти лет колонии.

Тем временем власти Северной столицы подтвердили, что часть Петроградской стороны застроят судебным кварталом, а часть «Тучковым буяном», одно другому не помешает, хотя от будущей территории парка «откусят» значительный кусок.

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