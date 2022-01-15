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Происшествия15 января 2022 14:00

В Петербурге арестовали сотрудника транспортной полиции по подозрению в педофилии

Мужчина не признает вину
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге отправили в СИЗО сотрудника транспортной полиции, подозреваемого в сексуальном насилии.

В Петербурге отправили в СИЗО сотрудника транспортной полиции, подозреваемого в сексуальном насилии.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Невский районный суд Петербурга отправил в СИЗО сотрудника транспортной полиции, которого подозревают в сексуальном насилии над маленькой девочкой. Напомним, мужчину задержали после того, как жертва решила рассказать об эпизодах нездоровой любви с 2013 по 2017 годы. Сейчас девочка выросла, ей исполнилось 16, она написала заявление в полицию. В те годы мужчина еще не служил в органах. Но сейчас транспортника грозят уволить, если его вину подтвердят.

- Михаил М. вину не признает. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Обвинение мужчине пока не предъявляли, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Полицейский и его адвокат просили у суда домашний арест, пытаясь заверить, что подозреваемый не причастен к преступлению, не намерен убегать и оказывать давления на девушку. Транспортнику грозит от 12 до 20 лет колонии.