В Петербурге арестовали сотрудника транспортной полиции по подозрению в педофилии

В Петербурге отправили в СИЗО сотрудника транспортной полиции, подозреваемого в сексуальном насилии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Невский районный суд Петербурга отправил в СИЗО сотрудника транспортной полиции, которого подозревают в сексуальном насилии над маленькой девочкой. Напомним, мужчину задержали после того, как жертва решила рассказать об эпизодах нездоровой любви с 2013 по 2017 годы. Сейчас девочка выросла, ей исполнилось 16, она написала заявление в полицию. В те годы мужчина еще не служил в органах. Но сейчас транспортника грозят уволить, если его вину подтвердят.

- Михаил М. вину не признает. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Обвинение мужчине пока не предъявляли, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Полицейский и его адвокат просили у суда домашний арест, пытаясь заверить, что подозреваемый не причастен к преступлению, не намерен убегать и оказывать давления на девушку. Транспортнику грозит от 12 до 20 лет колонии.