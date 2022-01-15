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Здоровье15 января 2022 15:20

В Петербурге привились от коронавируса более 100 тысяч медработников

Более 72 тысяч медиков вакцинировались «Спутником V»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге более 100 тысяч медиков вакцинировались от коронавируса.

В Петербурге более 100 тысяч медиков вакцинировались от коронавируса.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге более 100 тысяч медработников привились от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы. Этот показатель удалось достичь в начале 2022 года. При этом в комздраве отметили, что в приоритете у медиков именно двухкомпонентная вакцина «Спутник V».

- Более 72 тысяч медработников выбрали вакцину «Спутник V», а более 21 тысячи – «Спутник Лайт». Остальные привились вакцинами «Ковивак» и» ЭпиВакКорона», - отметили в комздраве.

Тем временем власти Северной столицы попросили не ждать скорой отмены QR-кодов, потому что на город надвигается волна коронавируса под «соусом» «омикрон». Это видно и по резкому скачку заболеваемости.

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