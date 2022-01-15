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Происшествия15 января 2022 18:16

Массовая драка гуляк с наездом автомобиля произошла на набережной реки Фонтанки

Молодые люди что-то не поделили, в ход пошли кулаки, ноги и машина
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В Петербурге произошла массовая драка с наездом автомобиля на человека. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге произошла массовая драка с наездом автомобиля на человека. Фото: vk.com/spb_today

Массовая драка молодых людей с неожиданным наездом автомобиля на одного из драчунов произошла на набережной реки Фонтанки. Анонимный очевидец снял ожесточенный конфликт на видео, запись опубликовали в крупном сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». В чем причина драки, никто не знает. Ясно, что поссорились две компании парней. Молодые люди решили пустить в ход не только кулаки и ноги, но и машину.

- Драка произошла ночью 15 января в 03:35, - коротко сообщил автор видеозаписи.

Как заметно из видеозаписи, одному из участников конфликта досталось сильнее всего. Парень упал в нокдаун лицом с сугроб. Его попытались отстоять друзья, но не вышло – молодого человека жестоко били ногами по телу и голове. Тогда «проигрывающая» сторона применила весомый аргумент – одного из хулиганов попросту сбили с помощью авто. От удара драчун пробил головой заднее стекло машины. В конце, концов, все разбежались и остались при своих.