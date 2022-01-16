В Петербург придут оттепель и небольшой снег в воскресенье 16 января

По словам синоптика, местами возможна гололедица Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербург идет потепление. В воскресенье, 16 января, город встретится с теплым атмосферным фронтом. Об это в своих социальных сетях сообщил ведущий синоптик Центра «Фобос» Михаил Леус.

- Погода будет преимущественно облачной, во второй половине дня ожидается небольшой снег, местами переходящий в дожди. Ветер будет усиливаться. Местами возможна гололедица, - отмечает Михаил Леус.

Температура воздуха, по прогнозам синоптика, будет от 0 до +2 градусов в Петербурге и от -3 до +2 в Ленинградской области. Атмосферное давление сильно упадет и составит 741 миллиметр ртутного столба, что намного ниже нормы. При этом ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду.

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