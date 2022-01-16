Полиция Петербурга задержала автомобилиста, сбившего дерущегося мужчину на набережной Фонтанки

Массовая драка произошла 15 января на набережной реки Фонтанки Фото: vk.com/spb_today

Ночью 15 января на набережной реки Фонтанки произошла массовая драка. Сначала мужчины пытались решить конфликт кулаками и ногами, но позже один из них подключил и автомобиль, на котором наехал на дерущихся.

- Драка закончилась наездом водителя "Хендай Соляриса" на одного из гражданинов. После этого водитель скрылся с места происшествия, все участники конфликта также разошлись в неизвестном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позже в больницу города поступили двое мужчин 29 и 23 лет в удовлетворительном состоянии. Один из них был отпущен домой, другому еще придется немного подлечиться.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицией был найден и доставлен в отдел 20-летний неработающий водитель "Хендай Соляриса", который ранее совершил наезд, - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На мужчину составили административный протокол за нарушение иностранным гражданином режима пребывания в России, совершенное в городе федерального значения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.