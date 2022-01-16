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Происшествия16 января 2022 8:11

В Петербурге пятиклассник попал в реанимацию из-за отравления водкой

Мальчика нашли лежащим без сознания на газоне
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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В больницу мальчика забрали с острым отравлением

В больницу мальчика забрали с острым отравлением

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечером 15 января прохожие заметили, что на улице Карпинского в Петербурге на газоне лежит мальчик, и обратились в экстренную службу. Вскоре на место приехали сотрудники полиции и скорой.

- На вид школьнику было лет 11. На скорой его забрали в больницу с острым отравлением неизвестным веществом психостимулирующего действия неизвестным путем введения. Мальчик был в тяжелом состоянии, его поместили в отделение реанимации, - сообщил источник "КП-Петербург".

Вскоре личность мальчика была установлена. Им оказался 13-летний пятиклассник. Нашлись и его родственники.

- В ходе опроса его 14-летнего брата выяснилось, что в тот вечер они гуляли с друзьями и попросили незнакомого мужчину купить им водки. Тот согласился. Мальчики выпили 0,7 литра алкоголя, после чего брат пострадавшего отправился домой. Матери он рассказал, что младший брат остался гулять на детской площадке, - сообщил источник "КП-Петербург".

Известно, что семья у мальчика неполная, с детьми проживает только мать, которая официально нигде не работает.