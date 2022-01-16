Школьницу из Петербурга сбило оторвавшееся у автобуса колесо

В состоянии средней тяжести девочку госпитализировали в Детскую городскую больницу №1 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром 15 января в поселке Шушары у одного из автобусов при движении оторвалось колесо. В это же время по парковке шла 15-летняя девочка, которой не посчастливилось оказаться рядом. Колесо отлетело прямо в нее.

- У автобуса отсоединилось заднее левое колесо. Оно и совершило наезд на пешехода - ученицу 9 класса, - сообщил источник "КП-Петербург".

В состоянии средней тяжести девочку госпитализировали в Детскую городскую больницу №1. За рулем автобуса в это время находился 55-летний житель Петербурга. За нарушение правил дорожного движения в 2021 году он привлекался 19 раз.