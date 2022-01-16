Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам больше 4 миллионов рублей

Мошенник убедил женщину перевести ему крупную сумму под предлогом обеспечения безопасности денежных средств Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Красносельского района Санкт-Петербурга ищет неизвестного, который убедил 75-летнюю пенсионерку отдать ему свои сбережения. Через банкомат женщина перевела на указанные мошенником счета больше 4 миллионов рублей.

- 14 января женщина обратилась с заявлением в полицию. В декабре на ее телефон поступали звонки от неизвестного. Представившись сотрудником банка, он убедил женщину перевести ему крупную сумму под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, но найти преступника пока не удалось.