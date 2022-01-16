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Происшествия16 января 2022 8:47

Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам больше 4 миллионов рублей

Неизвестный представился сотрудником банка
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Мошенник убедил женщину перевести ему крупную сумму под предлогом обеспечения безопасности денежных средств

Мошенник убедил женщину перевести ему крупную сумму под предлогом обеспечения безопасности денежных средств

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Красносельского района Санкт-Петербурга ищет неизвестного, который убедил 75-летнюю пенсионерку отдать ему свои сбережения. Через банкомат женщина перевела на указанные мошенником счета больше 4 миллионов рублей.

- 14 января женщина обратилась с заявлением в полицию. В декабре на ее телефон поступали звонки от неизвестного. Представившись сотрудником банка, он убедил женщину перевести ему крупную сумму под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, но найти преступника пока не удалось.