Школьница из Петербурга выжила после падения с 8 этажа

Школьница пока находится без сознания и опросу не подлежит Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром 15 января в полицию Петербурга поступило сообщение о том, что на улице Грибалевой со стороны двора на асфальте лежит женщина в крови. В ходе выезда полиции выяснилось, что с 8 этажа многоквартирного дома упала 13-летняя ученица 7 класса.

- Девочку доставили в больницу с многочисленными травмами: ушибом головного мозга, закрытой травмой грудной клетки, переломами правых ребер, костей таза, ушибом печени, селезенки и обоих легких, - сообщил источник "КП-Петербург".

В тяжелом состоянии девочку поместили в реанимацию. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, но сама школьница пока находится без сознания и опросу не подлежит.