Школьница из Петербурга выжила после падения с 8 этажа

Школьница пока находится без сознания и опросу не подлежит
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Утром 15 января в полицию Петербурга поступило сообщение о том, что на улице Грибалевой со стороны двора на асфальте лежит женщина в крови. В ходе выезда полиции выяснилось, что с 8 этажа многоквартирного дома упала 13-летняя ученица 7 класса.
- Девочку доставили в больницу с многочисленными травмами: ушибом головного мозга, закрытой травмой грудной клетки, переломами правых ребер, костей таза, ушибом печени, селезенки и обоих легких, - сообщил источник "КП-Петербург".
В тяжелом состоянии девочку поместили в реанимацию. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, но сама школьница пока находится без сознания и опросу не подлежит.