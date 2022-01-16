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Происшествия16 января 2022 9:17

Петербуржца избили в вагоне метро на станции "Гостиный двор"

Мужчина получил по лицу
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 15 января в полицию Петербурга обратился инспектор службы управления обеспечения транспортной безопасности. Он сообщил о конфликте между пассажирами метрополитена на платформе станции "Гостиный двор".

- Один из очевидцев пояснил, что конфликт начался еще на станции "Маяковская". Именно там в одном из вагонов неустановленный пассажир получил удар по лицу. Нападавших было трое, но ударил мужчину только один, - сообщил источник "КП-Петербург".

После этого очевидец начал снимать нарушителей на камеру своего мобильного телефона. Они направились в подземный переход, на платформу станции "Невский проспект", где вышли из метро в сторону канала Грибоедова. После этого след был утерян.

На всех троих затейщиков конфликта составлены ориентировки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.