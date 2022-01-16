В Петербурге годовалая девочка отравилась снотворным

Сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 14 января бригада скорой помощи забрала из коммунальной квартиры на Рижском проспекте годовалую девочку с острым отравлением. В тяжелом состоянии она была госпитализирована в Детскую городскую больницу №5.

- По словам родителей, девочка по недосмотру съела таблетку снотворного, которое было выписано ее отцу. Семья у нее полная, благополучная. Есть еще еще старшие брат и сестра, - сообщил источник "КП-Петербург".

Врачи уверяют, что сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии.