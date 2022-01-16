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Происшествия16 января 2022 9:36

В Петербурге годовалая девочка отравилась снотворным

Съела она всего одну таблетку
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии

Сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 14 января бригада скорой помощи забрала из коммунальной квартиры на Рижском проспекте годовалую девочку с острым отравлением. В тяжелом состоянии она была госпитализирована в Детскую городскую больницу №5.

- По словам родителей, девочка по недосмотру съела таблетку снотворного, которое было выписано ее отцу. Семья у нее полная, благополучная. Есть еще еще старшие брат и сестра, - сообщил источник "КП-Петербург".

Врачи уверяют, что сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии.