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Происшествия16 января 2022 10:19

В Ленобласти ревнивец жестоко убил свою жену в ее день рождения

Мужчина избил супругу до смерти
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Уже возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, а супруг задержан

Уже возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, а супруг задержан

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 15 января в полицию Ломоносовского района Ленинградской области поступило сообщение, что в поселке Лебяжье на улице Строительной произошло убийство. На место выехали сотрудники правоохранительных органов и обнаружили в двухкомнатной квартире на полу труп 35-летней женщины с телесными повреждениями головы и лица.

- По "горячим следам" был задержан 41-летний неработающий супруг женщины. Установлено, что на почве ревности, в результате возникшей ссоры, он нанес ей несколько ударов руками, ногами и неустановленным предметом. от полученных травм женщина скончалась на месте, - сообщил источник "КП-Петербург".

В этот день в семье был праздник - женщина как раз отмечала свое 35-летие. По факту ее смерти уже возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, а супруг задержан.