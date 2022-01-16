В Ленобласти ревнивец жестоко убил свою жену в ее день рождения

Уже возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, а супруг задержан Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 15 января в полицию Ломоносовского района Ленинградской области поступило сообщение, что в поселке Лебяжье на улице Строительной произошло убийство. На место выехали сотрудники правоохранительных органов и обнаружили в двухкомнатной квартире на полу труп 35-летней женщины с телесными повреждениями головы и лица.

- По "горячим следам" был задержан 41-летний неработающий супруг женщины. Установлено, что на почве ревности, в результате возникшей ссоры, он нанес ей несколько ударов руками, ногами и неустановленным предметом. от полученных травм женщина скончалась на месте, - сообщил источник "КП-Петербург".

В этот день в семье был праздник - женщина как раз отмечала свое 35-летие. По факту ее смерти уже возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, а супруг задержан.