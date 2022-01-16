В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании трехлетней девочки

По словам женщины, дочка пожаловалась ей на плохое самочувствие и боли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

15 января в полицию обратилась 20-летняя жительница Петербурга. Она сильно волновалась из-за жалоб своей трехлетней дочери на плохое самочувствие. Девочка жаловалась на боль в области половых органов и утверждала, что неприятные ощущение появились после того, как знакомый матери прикасался к ней.

- Женщина рассказала, что всего на несколько часов оставила ребенка со своим 20-летним давним знакомым. После этого у девочки появились жалобы на здоровье. Вместе с матерью она была доставлена в больницу на осмотр, - сообщил источник "КП-Петербург".

В это же время в отдел полиции доставили того самого знакомого женщины. На него возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.