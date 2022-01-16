За сутки от коронавируса в Петербурге умерли 63 человека

Сейчас на лечении в стационарах находится 5 530 граждан, 356 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки число людей, умерших от коронавируса, в Петербурге увеличилось на 63. По данным Смольного, выявили за это время почти 4 тысячи новых заражений, но 1 142 человека смогли в этот же период выздороветь.

- Сейчас для больных коронавирусом развернуто больше 8 тысяч коек, при этом больше 50 процентов из них свободны. Сейчас на лечении в стационарах находится 5 530 граждан, 356 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, - рассказали в городской администрации.

При этом, в городе развернуто 190 пунктов вакцинации. На данный момент цикл вакцинации в Петербурге закончили почти 3 миллиона человек, больше 10 тысяч - за минувшие сутки. В запасе у города есть еще 850 тысяч доз вакцины от COVID-19.

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