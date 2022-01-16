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Происшествия16 января 2022 13:09

В Ленобласти спасатели спилили крышу разбившегося автомобиля, чтобы спасти пострадавших

Водитель не справился с управлением и съехал в кювет
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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В результате ДТП пострадали два человека ФОТО: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области

В результате ДТП пострадали два человека ФОТО: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области

16 января на трессе "Кола", соединяющей Петербург и Петрозаводск, произошла серьезная авария. На 58 километре водитель "Фольксвагена" на справился с управлением.

- Машина пробила ограждение и съехала в кювет. В результате ДТП пострадали два человека. Сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург Ленинградской области деблокировали пострадавших и передали сотрудникам скорой помощи, - сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Судя по фотографиям с места аварии, чтобы вызволить пострадавших, у машины пришлось спилить крышу.