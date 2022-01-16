В Ленобласти спасатели спилили крышу разбившегося автомобиля, чтобы спасти пострадавших

В результате ДТП пострадали два человека ФОТО: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области

16 января на трессе "Кола", соединяющей Петербург и Петрозаводск, произошла серьезная авария. На 58 километре водитель "Фольксвагена" на справился с управлением.

- Машина пробила ограждение и съехала в кювет. В результате ДТП пострадали два человека. Сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург Ленинградской области деблокировали пострадавших и передали сотрудникам скорой помощи, - сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Судя по фотографиям с места аварии, чтобы вызволить пострадавших, у машины пришлось спилить крышу.