В Петербурге водитель угрожал пистолетом едва не задавленной им беременной женщине

Семейная пара физически не пострадала Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 15 января в полицию Петербурга позвонил житель Петербурга, который рассказал, что ему и его беременной жене пистолетом угрожает автомобилист. Конфликт произошел у станции метро "Академическая".

- Мужчина сообщил, что на пешеходном переходе водитель "Хендай Соляриса", сдавая задним ходом чуть не совершил наезд на его беременную жену. Мужчина сделал замечание автомобилисту, после чего тот вытащил пистолет, - сообщил источник "КП-Петербург".

С помощью пистолета он пригрозил супругам физической расправой, после чего уехал в неизвестном направлении. Семейная пара физически не пострадала.