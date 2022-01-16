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Происшествия16 января 2022 13:46

В Петербурге водитель угрожал пистолетом едва не задавленной им беременной женщине

Мужчина чуть не сбил женщину на пешеходном переходе
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Семейная пара физически не пострадала

Семейная пара физически не пострадала

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 15 января в полицию Петербурга позвонил житель Петербурга, который рассказал, что ему и его беременной жене пистолетом угрожает автомобилист. Конфликт произошел у станции метро "Академическая".

- Мужчина сообщил, что на пешеходном переходе водитель "Хендай Соляриса", сдавая задним ходом чуть не совершил наезд на его беременную жену. Мужчина сделал замечание автомобилисту, после чего тот вытащил пистолет, - сообщил источник "КП-Петербург".

С помощью пистолета он пригрозил супругам физической расправой, после чего уехал в неизвестном направлении. Семейная пара физически не пострадала.