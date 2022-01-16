Начало предстоящей недели в Петербурге будет снежным

Температура воздуха в городе не опустится ниже -2 градусов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода этой зимой слишком часто преподносит петербуржцам свои сюрпризы. 17 января не станет исключением, после продолжительной оттепели в городе выпадет снег.

- В понедельник в Санкт-Петербурге будет облачно, с прояснениями. Ночью выпадут осадки в виде мокрого снега. Днем местами также ожидается небольшой снег. Ветер будет западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, ко второй половине дня усилится, - сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха в городе не опустится ниже -2 градусов. На дорогах образуется гололедица, поэтому водителей и пешеходов просят быть аккуратней. Атмосферное давление ночью понизится, но днем начнет повышаться.

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