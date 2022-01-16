Вакцинацию от коронавируса в Петербурге прошли больше 3 миллионов человек

Сейчас в Петербурге работает 190 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

15 января Петербург прошел трехмиллионную отметку по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

- Общее количество привитых первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакцины составило 3 миллиона 1 тысяча 45 человек. Также почти 195 тысяч человек прошли ревакцинацию, - уточнили в пресс-службе.

Сейчас в Петербурге работает 190 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 57 пунктов мобильных. Губернатор города Александр Беглов отметил, что в связи с распространением нового штамма инфекции, штамма омикрон, кампанию по вакцинации населения нужно активно продолжать.

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