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Общество16 января 2022 15:50

Вакцинацию от коронавируса в Петербурге прошли больше 3 миллионов человек

Почти 195 тысяч горожан уже успели ревакцинироваться
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Сейчас в Петербурге работает 190 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений

Сейчас в Петербурге работает 190 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

15 января Петербург прошел трехмиллионную отметку по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

- Общее количество привитых первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакцины составило 3 миллиона 1 тысяча 45 человек. Также почти 195 тысяч человек прошли ревакцинацию, - уточнили в пресс-службе.

Сейчас в Петербурге работает 190 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 57 пунктов мобильных. Губернатор города Александр Беглов отметил, что в связи с распространением нового штамма инфекции, штамма омикрон, кампанию по вакцинации населения нужно активно продолжать.

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