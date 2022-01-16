В Петербурге в результате столкновения автобуса со столбом пострадал пассажир

Водитель автобуса не справился с управлением ФОТО: vk.com/spb_today

Днем 16 января 2022 года в полицию Петербурга поступило сообщение о том, что в поселке Шушары произошла авария с участием автобуса. Пострадал один пассажир.

- Водитель автобуса не справился с управлением и въехал в столб на Ростовской улице. В результате аварии госпитализирован 43-летний пассажир. Медики оценили его состояние как удовлетворительное, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас по данному факту полиция проводит проверку.