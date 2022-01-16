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Общество16 января 2022 18:38

Жители Петербурга продолжают жаловаться в полицию на проверку QR-кодов

Магазины, клубы и рестораны отказывают им в обслуживании
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Только полиция тут ничем не поможет, никакого правонарушения не совершается

Только полиция тут ничем не поможет, никакого правонарушения не совершается

Со 2 января в Петербурге ужесточили коронавирусные ограничения. Новогодние праздники закончились еще неделю назад, но смириться с новыми правилами жизни смогли не все. В полицию города регулярно поступают жалобы на проверку QR-кодов.

- Только за 15 января в полицию Петербурга поступило минимум восемь сообщений с жалобами на то, что граждан отказываются обслуживать без QR-кода, - сообщил источник "КП-Петербург".

Кто-то из заявителей не может попасть в ресторан или клуб, кто-то в магазин одежды или канцелярии. Цели у всех разные, а проблема одна. Только полиция тут ничем не поможет, никакого правонарушения не совершается. Обеспокоенным гражданам просто объясняют, что такого решение Смольного, отменять которое пока никто не планирует.

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