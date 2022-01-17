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Общество17 января 2022 4:46

Ноль градусов, снег и гололед ожидаются в Петербурге в понедельник, 17 января

Уже с утра термометры ушли в «плюс»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В Петербурге будет очень скользко.

В Петербурге будет очень скользко.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Резкая оттепель после долгих новогодних праздников пришла в Петербург. Но если первая рабочая неделя была еще более-менее зимней по погоде, то вторая начинается со слякоти и гололеда.

- 17 января в Петербурге пройдут осадки в виде небольшого снега. Ветер западный и северо-западный умеренный. Температура в течение суток 0…-2 градуса. Атмосферное давление будет повышаться и составит 743 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы, - сообщает городской гидрометцентр.

Ночью в Петербурге прошел снег, который тут же растаял. С утра термометры показывают +0,5 градуса. На улицах очень скользко, водителей и пешеходов предупреждают о гололеде.

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