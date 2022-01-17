От «Ладожской» до «Удельной» запустят автобус на замену маршруткам

Летом от "Удельной" до "Ладожской" запустят новый автобусный маршрут. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый автобусный маршрут свяжет станции метро «Ладожская» и «Удельная». Он станет заменой маршрутному такси К-322, который прекратит работу в ходе транспортной реформы. Возить пассажиров будет автобус 222 маршрута. Замена произойдет 15 июля.

- Трасса автобуса № 222 полностью совпадает с трассой маршрутки: от станции метро «Ладожская» до станции метро «Удельная», через три густонаселенных района города – Красногвардейский, Калининский, Выборгский, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Автобус будет идти также мимо станции метро «Площадь Мужества».

Интервал движения автобусов в будни составит от 9 до 13 минут и до 20 минут в выходные. Для работы на маршруте будут куплены 18 новых автобусов вместимостью 50 пассажиров

Для работы на маршруте № 222 перевозчик закупит 18 новых автобусов вместимостью 50 пассажиров. Режим работы: с 5:30 до 0:30.