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Общество17 января 2022 5:56

МЧС экстренно предупреждает о сильном снегопаде в Ленобласти

Он обрушится на юго-западные районы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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17 января в Ленобласти ухудшится погода.

17 января в Ленобласти ухудшится погода.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Управление МЧС по Ленинградской области выпустило экстренное предупреждение о сильном снегопаде, который обрушится на юго-западные районы региона. Ухудшения метеоусловий ждут днем в понедельник, 17 января.

- Днем местами на юго-западе области ожидается сильный снег. Также, начиная с 17-20 часов, местами на юго-западе области ожидается усиление северо-западного ветра до 16 метров в секунду, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства

Жителей Ленобласти призывают к внимательности и осторожности. В особенности это касается водителей. Учитывая, что температура будет близка к нулю, на дорогах возможен гололед. А ветер со снегом сильно ухудшат видимость. Это может привести к ДТП.

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