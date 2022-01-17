МЧС экстренно предупреждает о сильном снегопаде в Ленобласти

17 января в Ленобласти ухудшится погода. Фото: Олег ЗОЛОТО

Управление МЧС по Ленинградской области выпустило экстренное предупреждение о сильном снегопаде, который обрушится на юго-западные районы региона. Ухудшения метеоусловий ждут днем в понедельник, 17 января.

- Днем местами на юго-западе области ожидается сильный снег. Также, начиная с 17-20 часов, местами на юго-западе области ожидается усиление северо-западного ветра до 16 метров в секунду, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства

Жителей Ленобласти призывают к внимательности и осторожности. В особенности это касается водителей. Учитывая, что температура будет близка к нулю, на дорогах возможен гололед. А ветер со снегом сильно ухудшат видимость. Это может привести к ДТП.

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