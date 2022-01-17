Сети 5G собираются тестировать в метро Петербурга

Сети 5G будут тестировать в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сети нового стандарта связи 5G собираются тестировать в петербургском метрополитене. А также подземках Москвы и Казани. Соответствующую заявку в Госкомиссию по радиочастотам подал «Ростелеком».

- Заявки поданы на выделение частот для проведения «научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ с использованием радиоэлектронных средств сетей связи 5G», - пишут «Известия».

Специалисты отрасли отмечают, что исследования необходимы для развития новейшего стандарта сотовой связи, которой уже пользуются в некоторых станах Европы и мира. В противном случае, Россия сильно отстанет в технологическом плане, что негативно скажется на экономике.

Сроки возможного исследования в метрополитене станут известны после заседания Госкомиссии и принятия соответствующего решения.

Отметим, что 5G – стандарт пятого поколения, который до десяти раз производительнее ныне существующего 4G/LTE.